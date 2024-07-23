Джо ДЖОЙС: «Будем с Чисорой бить друг друга по лицу. Будет весело»

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27 июля в Лондоне состоится бой ветеранов-супертяжей Джо Джойса и Дерека Чисоры.

«Дерек всегда выходит в ринг с энергией и полностью отдает себя бою. Думаю, я его нокаутирую. Он, возможно, выдержит стартовый натиск, потому что у него сильный характер. Уверен, бой будет классным».

«Мы будем бить другу друга по лицу. Будет весело, не стоит это пропускать, получится отличный поединок», – сказал Джойс.

38-летний Джойс в прошлом году дважды проиграл Чжану Чжилею, однако в марте этого года Джо вернулся в ринг победой над Кэшем Али.

Что касается Чисоры, то 40-летний боксер последний раз выходил в ринг в августе, когда победил Джеральда Вашингтона. Для Чисоры новый бой будет 48 в профессиональной карьере.

sport.ua