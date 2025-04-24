Польский клуб с пятью украинцами в составе рассказал, как проведёт ближайший матч в чемпионате.

Матч между "Лехией Гданськ" и "Пьястом" пройдёт 26 апреля. Этот день объявлен в Польше национальным трауром, в связи с похоронами Папы Римского Франциска.

"В связи с национальным трауром матч "Легия – Пьяст" будет проходить в сдержанной обстановке, а сопутствующие развлечения и музыка будут ограничены. Первому свистку будет предшествовать минута молчания, а игроки "Бело-зеленых" выйдут на поле с черными повязками на рукавах", – сообщил клуб.

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Сейчас "Лехия Гданськ" занимает 16-е место в чемпионате Польши и находится в зоне вылета. У команды одинаковое количество баллов с 15-м местом, но хуже разница мячей.

Матч между "Лехией Гданськ" и "Пьястом" начнётся в 15:45 по киевскому времени.

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