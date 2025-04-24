Легкая победа. Сборная Украины разгромила Словению в матче ЧМ U-18

ФХУ

Сборная Украины по хоккею U-18 провела четвертый матч на чемпионате мира в Дивизионе 1A. Соперником была команда Словении.

Встреча завершилась достаточно легкой победой украинских хоккеистов со счетом 7:1. Команда уже к третьей минуте игры оформила две шайбы – видимо, сказалась критика тренера, который был крайне недоволен вчерашним первым периодом с Австрией.

Отметим гол в меньшинстве, дубли Шибинского и Шевцова, также три ассиста Скорохода, три очка Гапоненко, два пункта Воротеляка.

Уже можно на 99% говорить, что Украина второй год кряду завершит ЧМ на второй позиции в этом дивизионе. Дания в случае победы в основное время в вечернем матче против аутсайдера Венгрии гарантирует себе золото и повышение в элитный дивизион.

Юные украинцы закончат турнир 26 апреля матчем против Казахстана.

Чемпионат мира по хоккею U-18. Дивизион 1A

Украина – Словения 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 01:37 Шибинский (Скороход, Воротеляк) – 1:0, 02:59 Шевцов (Гапоненко, Скороход – больш) – 2:0, 10:38 Олифирчук (Спаскин, Киреев) – 3:0, 14:08 Билжак (Жупан, Габьянич – больш) – 3:1, 28:25 Гапоненко (Скороход, Косарев – больш) – 4:1, 34:55 Кураев (Выставкин – меньш) – 5:1, 54:50 Шибинский (Воротеляк, Стасюк – больш) – 6:1, 56:07 Шевцов (Гапоненко, Киреев – больш) – 7:1

Вратари: Бобров – Должан (Гебар)

sport.ua