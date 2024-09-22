Хуахин. Шрамкова вторую неделю подряд сыграет в финале и попробует выиграть дебютный трофей

Результаты полуфинальных матчей на турнире WTA 250 в Таиланде

Хуахин, Таиланд • 16-22 сентября • хард • $267,082

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Лаура Зигемунд (Германия) – Арианне Хартоно (Нидерланды, Q) 6:3, 6:3

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Тамара Зиданшек (Словения) 6:4, 6:2

Лаура Зигемунд впервые с июля прошлого года вышла в финал на турнире уровня WTA. В целом для немецкой теннисистки это будет пятый решающий матч в Туре, в котором она попробует выиграть свой третий титул (первый с 2017 года).

Ребекка Шрамкова одержала первую победу за четыре сыгранных матча против Тамары Зиданшек и во второй раз вышла в финал турнира WTA. Напомним, что на прошлой неделе словачка сыграла в решающем матче на турнире WTA 250 в Монастире.

Лаура Зигемунд и Ребекка Шрамкова ранее не играли друг против друга.

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