Покинет Манчестер Сити? Холанд рассказал о планах на будущее

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал о своих планах на будущее.

Футболист заявил, что счастлив в Манчестере, я рад находиться со всеми людьми, которые его окружают в клубе

«Я говорю это снова: никогда не знаешь, что завтра принесет будущее, но я счастлив», — сказал голеадор.

«Обсуждал ли я с клубом новый контракт? Нет, сейчас я сфокусирован на футболе. Сейчас много важных игр, в воскресенье было дерби, сейчас ЛЧ, в следующие выходные матч с «Ливерпулем»», — цитирует игрока Фабрицио Романо.

Напомним, ранее на Холанда претендовали мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».