Усик — Фьюри: Джошуа сделал странный прогноз на бой

Известный британский боксер Энтони Джошуа решил сделать прогноз на бой Александра Усика против Тайсона Фьюри.

Спортсмен считает, что Усик одержит победу.

«Не знаю, всегда ли я так говорил, но я считаю, что Усик одержит победу», — сказал он в интервью iFL TV.

При этом он заявил, что желает победы Фьюри, потому что у него с Тайсоном мог бы быть больший бой.

«Если Тайсон победит, это будет больший поединок для меня, но это единственная причина, почему я назвал Фьюри. Ради моей выгоды, моих эгоистических мотивов», — сказал он.