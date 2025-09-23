Игроки и капитан сборной Европы – об итогах Кубка Лейвера: “Командные турниры – это другая энергия, которую мы не чувствуем в течение года”

Команда Европы пообщалась с медиа после завершения Кубка Лейвера



В Сан-Франциско завершился восьмой розыгрыш Кубка Лейвера. Команда Европы не смогла повторить прошлогодний успех и уступила сборной Мира со счетом 9:15.

– Янник, поделитесь вашими впечатлениями от этой недели и турнира в целом.

Капитан Янник Ноа: Это была прекрасная неделя, действительно замечательная. Для меня лично это был важный опыт – я познакомился с прекрасными людьми, получил возможность посоревноваться. Конечно, мы хотели выиграть, но уступили более сильной команде. Они сыграли очень хорошо, и главное, что мы представляли Кубок Лейвера на самом высоком уровне. Это был замечательный, очень качественный теннис. С нетерпением жду следующего года – у меня есть целый год, чтобы стать лучшим капитаном.

– Карлос, вы только что завершили необыкновенный отрезок сезона: Цинциннати, US Open. Что вы чувствовали, проводя эту неделю в команде с игроками, против которых вы обычно соревнуетесь?

Карлос Алькарас: Это основная причина, почему я люблю Кубок Лейвера – у меня есть шанс побыть в одной команде с теми, с кем я весь год борюсь на турнирах. Когда мы видимся на соревнованиях, каждый находится со своим тренером и командой, и у нас нет возможности познакомиться поближе. А здесь я могу узнать о них как о людях вне корта – и это замечательно. Я учусь у них, вижу, как они готовятся, как подходят к матчам. Для меня это бесценно. Быть рядом, поддерживать их – это большое удовольствие.

Я всегда говорю, что люблю командные турниры. Это другая энергия, которую мы не чувствуем в течение года, и поэтому этот опыт такой особенный. Именно поэтому я люблю Кубок Лейвера.

– Янник, для вас это был дебют в роли капитана. Что вынесли из этого опыта, какие уроки планируете использовать в следующем году?

Капитан Янник Ноа: Думаю, у некоторых из этих ребят есть будущее в теннисе (смеется). А если серьезно, для меня это было особенным. Я встретил игроков, которых до этого видел только по телевизору. И, конечно, было замечательно работать с Тимом [Хенманом]. Он моложе меня, но мы вместе вели команду. Хотя его и называют вице-капитаном, на самом деле мы оба были капитанами. Это был замечательный опыт и профессионально, и лично. Мы оба живем теннисом, и делиться этим было очень приятно.

Я действительно многому научился. По телевизору видишь одно, но когда находишься рядом с игроками, видишь, как они готовятся, как работают, насколько они профессиональны – это другое. Это совсем другой уровень. Они приезжают со своими командами, все организовано иначе, чем было в мое время. Даже когда я был тренером Кубка Дэвиса несколько лет назад, это было немного иначе. А сейчас ты видишь игроков топ-уровня вблизи – и это фантастически.

– Карлос, у вас был непростой вечер после поражения от Фритца, а на следующий день вы играли два матча. Как вам удалось восстановиться и быть готовым даже к третьему поединку, если бы понадобилось?

Карлос Алькарас: Да, вчера было тяжело. Но разница в том, что когда ты проигрываешь на турнире, ты выбываешь. А здесь после поражения у тебя еще есть шанс исправиться, шанс помочь команде. И это очень важно. В финальный день матчи считаются по три очка, поэтому я должен был быть готов. Я забыл поражение, взял все хорошее из того матча, учел ошибки и старался сыграть лучше. Думаю, я показал отличный теннис и в паре, и в одиночке. И да, если бы понадобилось, я был готов сыграть и в решающем парном матче.



– Александр, расскажите об игре против Тэйлора Фритца. И как себя чувствует ваша спина?

Александр Зверев: У Тэйлора мощная игра. Когда он в форме, он может нанести ущерб любому. Он способен конкурировать с сильнейшими, поэтому он очень опасный соперник. Я сделал все, что мог сегодня. Был близок к победе во втором сете и тай-брейке. Но, к сожалению, не суждено.

Что касается спины – после US Open я две недели не играл, вообще ничего не делал. Мне сделали две инъекции. Пока все хорошо. Надеюсь, так будет и в дальнейшем.

– Игроки, вы работаете со своими командами в течение года. Было ли полезно провести эту неделю с новыми людьми, их мнениями: Янником, Тимом и партнерами? Что вы извлекли из этого?

Каспер Рууд: Не знаю, кому именно этот вопрос, но ладно, я отвечу (смеется). Конечно, это было полезно. Янник представляет одно поколение тенниса, Тим – другое, мы с ребятами – еще моложе. В результате у тебя есть 16 глаз, которые наблюдают за твоей игрой. Это очень интересно. Мне понравилось наблюдать за матчами, находясь на корте, ведь на обычных турнирах мы этого почти не делаем. Я старался учиться – и у соперников, и у партнеров по команде.

Янник дал нам много интересных идей. В раздевалке мы даже написали его цитату: «Счастье – ключ к успеху. Что бы ты ни делал – делай это с удовольствием». И это действительно работает. Ведь именно тогда мы показываем лучший теннис. Думаю, всем нам стоит помнить об этом, когда отправимся в Азию на следующие турниры.



