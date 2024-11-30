Джордж КАМБОСОС: «Ты фейк. Тот Ломаченко уничтожил бы тебя за пять раундов»

Getty Images/Global Images Украина. Джордж Камбосос и Василий Ломаченко

Бывший чемпион мира Джордж Камбосос обратился к Теофимо Лопесу, вспомнив украинского боксера Василия Ломаченко.

«Я говорил это в 2021, скажу это и сейчас, Теофимо Лопес – ты фейк. Ломаченко дрался с тобой с одной рукой. Тот Ломаченко, который побеждал меня, уничтожил бы тебя за пять раундов. Хейни тебя отправил в реанимацию. Мы уже все слышали твои оправдания. Ты фейк», – сказал Камбосос.

В 2020 году Лопес победил Ломаченко раздельным решением судей, а затем сразу проиграл Камбососу. В мае Ломаченко нокаутировал Камбососа и выиграл титул IBF.

sport.ua