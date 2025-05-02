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В субботу, 3 мая, сборная Украины по хоккею проведет заключительній поединок чемпионата мира в дивизионе 1А. Соперником нашей команды станет Япония. Матч пройдет в румынском городе Сфынту-Георге на «Сепси Арене», игра начнется в 12:30 по киевскому времени.

«Сине-желтые» находятся в шаге от выхода в элиту мирового хоккея. Для выполнения этой задачи нашей команде нужно обыграть Японию (не важно, в основное время, овертайме или серии буллитов). Более того, даже поражение в овертайме (серии буллитов) гарантирует сборной Украины долгожданную путевку в элиту. Японцы же выйдут на лед в субботу без турнирной мотивации, поскольку они гарантировали себе место в Дивизионе 1А на следующий год.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Япония – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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