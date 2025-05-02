Мадрид. Дрэйпер победил Музетти и впервые вышел в финал на грунтовом турнире

На турнире ATP 1000 в Испании состоялся второй полуфинальный матч



Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Лоренцо Музетти (Италия, 10) 6:3, 7:6(4)

Британский теннисист одержал третью победу в трех противостояниях с Музетти и на пути к финалу не проиграл ни одного сета.

Дрэйпер второй раз в карьере сыграет в решающем матче на соревнованиях серии “Мастерс”. В марте этого года британец выиграл титул в Индиан-Уэллс. В целом это будет седьмой финал для Джека на уровне Тура, в котором он попробует выиграть четвертый трофей.

Выйдя в финал турнира в Мадриде, Дрэйпер в возрасте 23 лет стал самым юным британским игроком, которому удалось дойти до финала в ATP-туре на всех трех покрытиях – харде, траве и грунте.

В воскресенье Джек Дрэйпер встретится с Каспером Руудом. Для игроков это будет первое противостояние.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua