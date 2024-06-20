Кларк: Были полны решимости. Мы все еще в игре

Наставник Шотландии прокомментировал ничью
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Во втором туре "тартановой армии" удалось разойтись миром со Швейцарией (1:1). Стив Кларк надеется на выход в ⅛.
"Мы не показали себя с лучшей стороны в первой игре. Мы хорошая команда, когда играем. Первую игру нужно отнести к разряду неудачных. Сегодня мы были полны решимости идти в прессинг, бороться за мяч и играть выше против очень сильной команды.
Это была хорошая игра между двумя равными командами. Теперь нам определенно нужна победа. Я верю, что если мы наберем три очка, то пройдем на следующий этап".
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"Мы играем так последние три-четыре года. Мы знали, что нам нужно делать. Это было хорошее командное выступление против сильных соперников и хорошая реакция на разочаровывающий вечер [против Германии]. Мы все еще в игре.
Реальность такова, что мы рассчитывали на вторые две игры в группе, и так оно и получилось", – сообщил тренер.
Шотландия встретится с Венгрией 23 июня.