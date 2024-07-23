Тренер Джервонты Дэвиса сравнил Ломаченко с президентом США

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Кенни Эллис, тренер чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0, 28 КО), не упустил повод еще раз подколоть обладателя пояса IBF Василия Ломаченко (18-3, 12 KO).

На этот раз Эллис опубликовал в сторис инстаграма фото президента США Джо Байдена с подписью: «Ломаченко уходит в отставку».

Отметим, что 21 июля Байден официально сообщил, что выходит из президентской гонки. Ранее Ломаченко вышел из переговоров о бое с Джервонтой Дэвисом.

Также Эллис дописал, что «Ломаченко лучше будет сражаться на войне, чем выйдет на ринг против Джервонты».

sport.ua