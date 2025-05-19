АЛЬ-ШЕЙХ: «Если они не травмированы – реванш пройдет в сентябре»

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

26 апреля в Лондоне, Великобритания, на футбольном стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоялось боксерское противостояние, которое точно можно было называть главным поединком месяца. Крис Юбенк-младший победил решением судей Конора Бена.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх настроен организовать реванш.

«Если они не травмированы и готовы, мы хотим провести бой-реванш в конце сентября в «Тоттенхэме». Британские болельщики были невероятны, и я им благодарен», – сказал Турки.

Ранее сообщалось, что новая лига Турки будет платить чемпиону мира за защиту своего титула 750 тысяч долларов.

sport.ua