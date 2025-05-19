Фернандо Алонсо: Почему мы такие невезучие, я не знаю

Ферандо Алонсо по ходу вчерашнего Гран При Эмилии-Романьи пожаловался команде по радио: «Я самый невезучий гонщик в мире!» И добавил, что гонка для него превратилась в пытку.

После финиша, общаясь с прессой, он пояснил свои слова: «Да, я тогда имел в виду, что сегодня у нас наконец-то была вполне быстрая машина. Старт прошёл неплохо, после чего мне вполне удавалось держаться за Ландо Норрисом и Джорджем Расселлом.

На самом деле Расселл был даже немного медленнее, чем мы с Лэнсом, и мне даже хотелось ущипнуть себя – настолько мне не верилось, что я веду борьбу в первых рядах, и мы вполне конкурентоспособны. Но это продолжалось только до первого пит-стопа.

Ведь я полагал, что мы можем рассчитывать на 6-е и 7-е места, но затем был введён режим виртуального автомобиля безопасности (VSC), и разумеется, те, кто к тому моменту ещё не были в боксах, получили возможность провести пит-стопы без потери позиции.

И все эти гонщики на свежих шинах выехали с пит-лейн на трассу и оказались прямо перед нами, после чего гонка для нас закончилась. В общем, я думаю, что из 100 различных сценариев в 99 из них мы должны были бы заработать очки, столь важные для нашей команды. Лишь в одном случае мы лишались такой возможности, но события развивались именно так.

Остаётся лишь надеяться, что в других гонках удача будет на нашей стороне, и мы что-то заработаем, даже если не будем этого заслуживать. Дело не в самом режиме VSC – он был введён правильно, потому что надо было эвакуировать с трассы машину, и маршалам пришлось её толкать. Для нас разницы не было бы, даже если бы выехал реальный автомобиль безопасности. Просто всё это произошло в неудачный для нас момент, а мы при этом оказались в неудачном месте.

Почему мы такие невезучие, я не знаю. Мне кажется, весь сезон нас преследует невероятное невезение, ведь если вспомнить Австралию, то там у меня был уверенный настрой. В Китае на моей машине возникли проблемы с тормозами, а ведь трёх соперников тогда дисквалифицировали. В Майами мы выбрали неверную тактику. А сегодня, когда у нас наконец-то была быстрая машина, и мы могли заработать очки именно за счёт собственной скорости, помешал режим VSC.

В предыдущих гонках, когда мы финишировали в районе 12-го или 13-го места, никакого VSC не было. При этом в Имоле были люди, чей уик-энд складывался совершенно заурядно, однако они смогли добраться до первой пятёрки. И всё-таки обнадёживает, что у нас была очень эффективная машина, ведь на последних девяти кругах я смог опередить троих: Лиама Лоусона, Нико Хюлкенберга и Пьера Гасли. Гонщики, с кем мы обычно соперничаем в середине пелотона, были явно медленнее по сравнению с нами, а это очень хороший знак. Но мы всё равно ничего не заработали…»

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