Оливер Оукс: С годами ты учишься выстраивать приоритеты

Оливер Оукс, руководитель команды Alpine, принимая участие в F1 Explains («Формула 1 объясняет»), официальном подкасте чемпионата, рассказал о своей работе и о том, что он считает приоритетом.

Ему 36 лет, и заводскую команду концерна Renault он возглавил прошлым летом, сменив на этом посту Брюно Фамена. За Alpine F1 в этом году выступают Пьер Гасли и Джек Дуэн, а всего в ней работает порядка 900 специалистов разных профессий, которые трудятся как на базе в Энстоуне, так и на трассах в составе гоночной бригады.

Оливер Оукс: «Задача в том, чтобы найти правильный баланс, понять, чего все они хотят добиться, но при этом необходимо всегда делать правильный выбор, помня об интересах команды. Но я не воспринимаю всё это как прессинг.

Разумеется, ты берёшь на себя серьёзную ответственность, потому что представляешь многих людей, наш бренд, нашу команду. Полагаю, скорее я сам ставлю себя в условия прессинга, и в неудачные дни, или если команда показывает неважные результаты, я очень недоволен собой. Но просто в любых обстоятельствах я хочу добиться успеха – такой уж я человек».

Отвечая на вопрос одного из болельщиков о том, как он реагирует на информацию о поведении машины, которую слышит от гонщиков, Оукс сказал: «Обратная связь, которую предоставляют двое наших гонщиков, всегда чем-то отличается.

И эту информацию нужно детально анализировать: чем она объясняется? Иногда оба говорят одно и то же, однако исходные причины при этом всё-таки разные. Один из гонщиков может чувствовать, что шины не работают из-за проблем с балансом машины. Второй испытывает те же самые ощущения, но на самом деле они связаны с тем, что резина была недостаточно хорошо прогрета.

Думаю, во многом суть такого общения в том, что гонщикам надо дать возможность выговориться, после чего сделать паузу, успокоиться и приступить к детальному анализу».

В 2005-м Оукс выиграл чемпионат мира по картингу, затем стал совладельцем команды Hitech, ныне выступающей в таких сериях, как Формула 2, Формула 3 и F1 Academy. Он считает, что его гоночный опыт, к которому затем добавился опыт руководителя молодёжных команд, помогает ему лучше понимать запросы людей, с которыми он работает в Alpine F1.

«Один из самых неприятных моментов наступает, когда ты чувствуешь, что команда тебя уже не слушает или готова тебя немедленно растерзать, – признал Оливер. – Думаю, с годами ты учишься выстраивать приоритеты в том числе и в процессе общения с гонщиками. Иногда тебе приходится их подгонять, но бывают и ситуации, когда с ними нужно разговаривать поласковей».

Перед Alpine F1 стоит задача в перспективе вновь начать выигрывать гонки и чемпионаты, как это было во времена Benetton в середине 90-х, а также в середине 2000-х. И умение находить этот баланс в выстраивании рабочих отношений с подчинёнными Оуксу ещё пригодится.

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