Ферстаппен: Этап в Бахрейне будет для нас непростым

После победы в Сузуке в Red Bull Racing надеются на хороший результат в Бахрейне, тем более, что Макс Ферстаппен выиграл две последние гонки на этой трассе…

Макс Ферстаппен: «Победа в Японии стала позитивным событием для команды и отличным прощанием с Honda – за эти годы мы построили отличные отношения и добились больших успехов.

Это удивительно, выиграть в Сузуке четвёртую гонку подряд – отличное начало серии их трёх гонок и хороший стимул для команды, сейчас мы чувствуем себя гораздо увереннее.

В прошлом мы успешно выступали в Бахрейне. Техничная трасса, ночной Гран При, жаркая погода. Этап будет для нас непростым. Нам есть что улучшить, мы недостаточно хорошо работаем с резиной, машине не хватает скорости – мы упорно работаем в этом направлении. С интересом жду, что принесет эта неделя, и надеюсь, что мы сможем добиться от машины большего».

Юки Цунода: «С нетерпением жду начала уик-энда в Бахрейне и возможности полностью сосредоточиться на работе с командой. Неделя в Японии получилась сумасшедшей, подготовка к ней тоже была напряженной. Мне нравится выступать на домашней трассе, но сейчас я рад, что смогу спокойно поработать в Бахрейне, освоиться с машиной и влиться в жизнь Oracle Red Bull Racing.

Я многому научился за уик-энд в Сузуке, адаптировался к RB21, понял, в чём отличие работы этой команды. Теперь мне предстоит применить эти знания и убедиться, что я могу добиться максимума от машины.

Все мы хорошо знаем трассу в Бахрейне, погода на этой неделе будет совершенно другой, чем в Японии. Нужно хорошо подготовиться и в квалификации выступить лучше, чем на прошлой неделе. Если я пойму, как готовить резину к быстрому кругу на этой машине, то смогу добиться хорошего результата и заработать очки»

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