ОФИЦИАЛЬНО. Бивол больше на абсолютный чемпион мира. Известна причина

The Ring. Дмитрий Бивол

Боксер полутяжелого веса Дмитрий Бивол больше не является абсолютным чемпионом мира.

По информации The Ring, Бивол освободил чемпионский титул от мирового боксерского совета (WBC), так как не смог выполнить свои обязательства перед организацией и провести бой против обязательного претендента – американца Дэвида Бенавидеса.

Таким образом мировой боксерский совет поднял Бенавидеса с временного чемпиона мира до полноценного чемпиона WBC.

Приоритетом для Бивола является организация третьего боя с чеченцем Артуром Бетербиевым.

sport.ua