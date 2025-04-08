Теннисный дайджест от BTU: новое достижение Дрэйпера, возрастной рекорд Бопанны, бриллианты от Бадосы

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Первая ракетка Дании Клара Таусон из-за проблем со спиной не сможет выступить за свою сборную в матчах против США и Словакии в Кубке Билли Джин Кинг на этой неделе.

«К сожалению, моя спина плохо отреагировала на матчи в Майами. Я до последней минуты пыталась быть готовой играть. У меня есть прогресс, но, к сожалению, я не в форме для тяжелых международных матчей уже в пятницу. На прошлой неделе у нескольких из нас были такие же проблемы, и как игроки WTA мы должны признать, что нам нужно разумнее планировать своё здоровье и расставлять приоритеты в календаре, чтобы минимизировать риск», – пояснила свое решение датская теннисистка.

🗞 Ализе Корне может снова сыграть за национальную сборную в Кубке Билли Джин Кинг. Капитан команды Жюльен Беннето вызвал в ряды сборной 35-летнюю француженку, которая после 10-месячной паузы возобновила свои выступления в Туре. Франция на этой неделе сыграет в зональном турнире Европа/Африка Первой группы в Литве.

🗞 Британский теннисист Джек Дрейпер поднялся на 6 место в рейтинге АТР и стал лишь вторым игроком-левшой в топ-6 в этом веке. С 2000 года кроме него и Рафаэля Надаля никому из теннисистов, которые держат ракетку левой рукой, не удавалось войти в шестерку лучших в АТР. В повседневной жизни Дрейпер, так же как и Надаль, является правшой.

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🗞 45-летний Рохан Бопанна установил новый возрастной рекорд: дебютировав с победой вместе с Беном Шелтоном на Мастерсе в Монте-Карло в парном разряде, индиец стал самым возрастным игроком в истории, который выиграл матч на турнирах серии 1000 в одиночке или паре. Бопанна превзошел предыдущий рекорд канадца Даниэля Нестора (44 года и 8 месяцев).

🗞 Энди Маррей, который в этом году присоединился к команде Новака Джоковича, не сопровождает серба на Мастерсе в Монте-Карло. Джокович объяснил, что эта игровая неделя изначально не входила в календарь их сотрудничества, поэтому в Монако ему будет помогать младший брат Марко.

🗞 Паула Бадоса анонсировала выход собственной коллекции ювелирных украшений в следующем месяце. Испанка рассказала, что приобрести их можно будет как онлайн, так и в физических магазинах. «Желтое и белое золото с бриллиантами. Лучшее качество – для лучших людей», – написала теннисистка.

btu.org.ua