Connect with us
Футбол

Судья финального матча Кубка Испании объяснил, за что показал красную карточку звёздному полузащитнику Реала

Судья финального матча Кубка Испании объяснил, за что показал красную карточку звёздному полузащитнику Реала

    • Судья финального матча Кубка Испании объяснил, за что показал красную карточку звёздному полузащитнику "Реала".

    Арбитр матча Рикардо Бенгоэчеа в своём протоколе указал, что после финального свистка Джуд Беллингем направлялся к судейской бригаде в агрессивном настрое.

    "После завершения матча он [Беллингем] направился к нашей позиции в агрессивном настрое, и его товарищи по команде были вынуждены его сдерживать", – объяснил судья.

    После матча Джуд Беллингем, Антонио Рюдигер и Лукас Васкес получили красные карточки.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Напомним, что "Реал" уступил в финале Кубка Испании "Барселоне" (2:3).

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis