Судья финального матча Кубка Испании объяснил, за что показал красную карточку звёздному полузащитнику "Реала".
Арбитр матча Рикардо Бенгоэчеа в своём протоколе указал, что после финального свистка Джуд Беллингем направлялся к судейской бригаде в агрессивном настрое.
"После завершения матча он [Беллингем] направился к нашей позиции в агрессивном настрое, и его товарищи по команде были вынуждены его сдерживать", – объяснил судья.
После матча Джуд Беллингем, Антонио Рюдигер и Лукас Васкес получили красные карточки.
Напомним, что "Реал" уступил в финале Кубка Испании "Барселоне" (2:3).