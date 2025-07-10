Хорнера могли уволить, чтобы удержать Ферстаппена

Европейская пресса продолжает обсуждать увольнение Кристиана Хорнера с поста руководителя Red Bull Racing. Одна из версий заключается в том, что причиной увольнения стало стремление австрийского руководства компании сохранить в составе Макса Ферстаппена.

Немецкий F1-Insider пишет, что согласно их информации, действующий чемпион мира назвал увольнение Хорнера обязательным условием для того, чтобы он остался в Red Bull Racing после 2025 года. Зная, что у Ферстаппенов, особенно у Йоса, были напряжённые отношения с Хорнером, подобное требование со стороны Макса вполне могло быть.

Впрочем, менеджер Ферстаппена Раймонд Вермюлен в комментарии для голландского De Telegraaf заявил, что ему не известны причины увольнения Кристиана Хорнера.

«Руководство Red Bull заранее уведомило нас о принятом решении, – рассказал Вермюлен. – В Red Bull должны предоставить дополнительные объяснения причин.

Что касается нас, то мы продолжаем анализировать спортивные результаты и стремимся к большей эффективности, чтобы вернуться на вершину. В этом отношении ничего не изменилось».

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