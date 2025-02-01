Олимпийская чемпионка Рио-2016 сообщила, что впервые станет матерью



Бывшая пуэрториканская теннисистка Моника Пуиг и её супруг Нейтан Рэкитт ожидают рождения дочери летом этого года.

Свой последний профессиональный матч Пуиг сыграла почти три года назад и затем объявила о завершении карьеры. Перед этим пуэрториканка предпринимала попытку вернуться в Тур после нескольких операций на плече.

Ещё во время паузы в выступлениях Моника Пуиг появлялась в эфире американского телеканала “Tennis Channel” в качестве эксперта и коментатора, где и продолжает работать и сейчас. В 2023 году Пуиг пробежала несколько марафонов, а в прошлом году она приняла участие в чемпионате мира по триатлону Айронмен.

btu.org.ua