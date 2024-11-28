Херберт: Шумахер не присутствовал на свадьбе дочери

В октябре гоночный мир взбудоражила новость, что Михаэль Шумахер впервые за десять лет появился на публике. Якобы семикратный чемпион мира был среди гостей на свадьбе дочери, проходившей на семейной вилле Шумахеров на Майорке.

Однако теперь Джонни Херберт, бывший гонщик Формулы 1 и друг Михаэля, заявил, что Шумахер не присутствовал на свадьбе дочери.

Джонни Херберт: «Состояние здоровья Михаэля всегда будет закрытой темой. По последним слухам, он присутствовал на свадьбе дочери. К сожалению, насколько я понимаю, это были фейковые новости. В них не было ни капли правды».

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