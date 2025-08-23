Кливленд. Кырстя победила Ли в финале и впервые с 2021 года выиграла одиночный титул

Сорана Кырстя стала новой чемпионкой на турнире WTA 250 в США



Кливленд, США • 18-23 августа • хард • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Сорана Кырстя (Румыния, Q) – Энн Ли (США) 6:2, 6:4

Румынская теннисистка сравняла счет в очных встречах с Ли, которой проиграла в 2021 году в Мельбурне. За семь сыгранных матчей в Кливленде она не проиграла соперницам ни одного сетах.

Путь к титулу:

QR1: Анна Фрей (США) 6:1, 6:0

QR2: Ребека Масарова (Швейцария) 6:2, 6:2

R32: Моюка Утидзима (Япония) 6:4, 6:1

R16: Жиль Тайхманн (Швейцария) 6:1, 6:1

QF: Людмила Самсонова (-, 1) 6:4, 6:1

SF: Анастасия Захарова (-) 6:1, 7:5

FR: Энн Ли (США) 6:2, 6:4

Сорана Кырстя провела седьмой решающий матч в рамках Тура и одержала третью победу. В последний раз ей удавалось выиграть одиночный титул в апреле 2021 года в Стамбуле.

Напомним, что 35-летняя румынка пропускала вторую половину предыдущего сезона из-за операции на стопе, и она вернулась в Тур в начале этого года.

По итогам соревнований в Кливленде Сорана Кырстя поднимется на более чем 40 позиций и приблизится к топ-70.

