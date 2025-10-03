Вирт: Ничего страшного не произошло, ведь Кристал Пэлас считался фаворитом

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт высказал свое мнение о матче "Динамо" с "Кристал Пэлас" (0:2) в матче 1-го тура основного этапа Лиги конференций.

– Сейчас можно долго дискутировать на тему, пропустило бы "Динамо", если бы не травма Тараса Михавко, чем и воспользовался "Кристал Пэлас", открыв счет в большинстве. Я этим не буду заниматься. Наставник киевлян Александр Шовковский хорошо изучил игру лондонцев и, считаю, сделал правильную ставку на трех центральных защитников. И до 30-й минуты, пока Михавко был на поле, гости практически не создали реальных угроз воротам номинальных хозяев. Хотя, как по мне, динамовцы, сосредоточив все силы на обороне, все равно рано или поздно пропустили бы.

– Почему?

– Киевляне сначала довольно организованно защищались, но в их действиях вообще не прослеживалось желания контратаковать. А находясь под постоянным давлением квалифицированного визави очень сложно избежать ошибок. Тем более что оборону киевлян априори нельзя назвать непроходимой. На мой взгляд, в таком ходе событий на поле виноваты полузащитники динамовцев, которые действовали с оглядкой на тыл, им явно не хватало агрессивности. Более активным должен был быть и выдвинутый на острие атаки Герреро. Кто же, как не он, должен был пытаться цепляться за мяч? Этого не произошло, игровое преимущество британцев было очевидным, и все закончилось для киевлян закономерным поражением – 0:2.

– Кстати, кого имел в виду наставник Александр Шовковский, когда после матча говорил, что игрок, которого планировали выпустить вместо Михавко, был совсем не готов к выходу на поле, и киевлянам пришлось несколько минут действовать в меньшинстве…

– Думаю, что речь шла о Буртнике, ведь больше в запасе стопперов не было. Хотя лучше об этом спросить у Шовковского.

– Возможно, он намекал на то, что игрок, который должен был выйти на замену, не был готов психологически?

– Не знаю. Упомянутый уже Буртник ранее выступал под моим руководством в тернопольской "Ниве" и как раз отличался бойцовским характером, непреклонностью в верховых дуэлях.

– Киевляне по всем компонентам уступали лондонцам и выглядели обреченными. Как оцениваете шансы после этого поражения на выход в следующий раунд?

– Поверьте, ничего страшного не произошло. "Кристал Пэлас" считался фаворитом и произвел сильное впечатление. Динамовцам нужно продуктивно поработать над ошибками и, как говорят, не терять "свои" очки в следующих поединках.

www.ua-football.com