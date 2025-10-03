Ferrari оштрафована на 10 тысяч евро

Стюарды Гран При Сингапура оштрафовали команду Ferrari на 10 тысяч евро за небезопасный выпуск на трассу машины Шарля Леклера во второй сессии свободных заездов.

В момент возобновления тренировки после красных флагов механик Ferrari выпустил Шарля Леклера из боксов на пит-лейн, когда там проезжал Ландо Норрис. В результате Шарль задел машину гонщика McLaren, который от удара уткнулся в бетонную стену, отделяющую пит-лейн от командных мостиков, и сломал переднее антикрыло.

В решении стюардов сказано, что механик, отвечавший за выпуск на трассу Леклера, «неправильно оценил ситуацию и дал нечёткие инструкции Леклеру, который не мог видеть машину Норриса. В результате обе машины столкнулись на пит-лейн.

Учитывая, что подобные прецеденты уже случались, стюарды посчитали, что данное нарушение требует более сурового наказания, чем применялось ранее».

Как правило за небезопасный выпуск на трассу команды получали штраф в размере 5 тысяч евро, но в случае Ferrari финансовые санкции в два раза выше.

