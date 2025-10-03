Connect with us
Автоспорт

Ferrari оштрафована на 10 тысяч евро

Стюарды Гран При Сингапура оштрафовали команду Ferrari на 10 тысяч евро за небезопасный выпуск на трассу машины Шарля Леклера во второй сессии свободных заездов.

В момент возобновления тренировки после красных флагов механик Ferrari выпустил Шарля Леклера из боксов на пит-лейн, когда там проезжал Ландо Норрис. В результате Шарль задел машину гонщика McLaren, который от удара уткнулся в бетонную стену, отделяющую пит-лейн от командных мостиков, и сломал переднее антикрыло.

В решении стюардов сказано, что механик, отвечавший за выпуск на трассу Леклера, «неправильно оценил ситуацию и дал нечёткие инструкции Леклеру, который не мог видеть машину Норриса. В результате обе машины столкнулись на пит-лейн.

Учитывая, что подобные прецеденты уже случались, стюарды посчитали, что данное нарушение требует более сурового наказания, чем применялось ранее».

Как правило за небезопасный выпуск на трассу команды получали штраф в размере 5 тысяч евро, но в случае Ferrari финансовые санкции в два раза выше.

