Алекс Элбон: Машина быстрее, чем кажется

В Сингапуре гонщики Williams прошли во вторую часть квалификации, но пробиться в финал не смогли…



Алекс Элбон (11-й): «На самом деле, сегодня машина была определенно быстрее, чем может показаться по результатам, которыми я разочарован.

В этот уик-энд у нас проблемы с балансом. Мы пытались его улучшить, но не нашли ничего, что могло бы его исправить. Когда баланс есть, мы быстры, когда его нет, мы откатываемся назад, что и произошло в квалификации. Кроме того, задние шины перегревались уже в начале круга. Но несмотря на то, что сегодня было непросто, завтра я буду бороться за очки. Посмотрим, что в итоге получится».

Франко Колапинто (12-й): Я немного расстроен, поскольку знаю, где мог проехать быстрее, чтобы попасть в финальную сессию. Мы надеялись, что сможем добиться большего, но я допустил несколько небольших ошибок. Есть моменты, которые нужно пересмотреть и улучшить, но всё равно это был хороший день.

На этой трассе наша машина быстра, нужно продолжать работу над завтрашней гонкой, чтобы в итоге добиться наилучшего результата».

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