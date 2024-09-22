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Футбол

Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Увидим ли мы продолжение феерии от команды Флика?

Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Каталонская "Барселона" откровенно поражает своим стартом в новом сезоне чемпионата Испании. На данный момент у них 5 побед в первых 5 матчах, никаких потерь, только уверенность и победы.

    На этот раз соперником будет "Вильярреал", также неплохо начавший новый сезон и имеющий три победы после 5 туров, пока без поражений. Сможет ли команда Ганси Флика нанести "желтой субмарине" первое поражение в чемпионате?

    Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 сентября.

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    • Примера. 6 тур.

    22 сентября. 19:30. Вильярреаль. "Эстадио де ла Керамика"

    Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания)

    Трансляция: Megogo Football 1

    Трансляция матча

    Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    В эфире

    Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Трансляция матча “Вильярреал” — “Барселона” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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