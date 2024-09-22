Хирн назвал условие, при котором состоится бой между Джошуа и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный промоутер Эдди Хирн высказался относительно будущих возможных поединков его клиента Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) после поражения от Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO):

«У нас еще один бой с Riyadh Season и его Его Превосходительством Турки Аль аш-Шейхом – Дюбуа является частью этого плана, но так же это может быть Тайсон Фьюри или другой супертяжеловес… Мы мечтали победить сегодня вечером и столкнуться с победителем боя Усик – Фьюри. Теперь мы можем провести бой с тем, кто проиграет в их реванише, если это будет Фьюри».

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. В 5-м раунде Дюбуа нокаутировал своего соперника, до этого трижды отправив его в нокдаун.

sport.ua