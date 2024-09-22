Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

21 сентября в Лондоне прошел большой вечер бокса! Большое шоу состоялось на легендарной арене Уэмбли.

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На главный бой вышли бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа – чемпион мира по версии IBF.

Поединок прогнозируемо не прошел всю дистанцию и завершился досрочно. Дюбуа одержал сенсационную победу, нокаутировав Джошуа в 5 раунде.

Поединок прокомментировал украинский боксер Александр Усик.

«Я думал, что Энтони должен был бы победить. Но это бокс. Победа Дюбуа – это сюрприз для меня? Да, для меня это сюрприз. Возможен ли мой реванш с Дюбуа? Я сейчас не думаю ни о моем бое с Тайсоном, ни о Дюбуа», – сказал Усик.

sport.ua