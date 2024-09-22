Ла Лига. Реал Мадрид – Эспаньол 4:1. Автогол Куртуа и камбек благодаря джокеру Винисиусу

Бразилец вышел на поле со скамейки для запасных и изменил ход игры

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Чемпионат Испании, шестой тур

"Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

37 матчей до этого не проигрывал "Реал". Кроме этого с 1996 года не уступал дома “Эспаньолу”. Но на старте второго тайма после неприятности у ворот "Реала" (очень сильно был замешан Куртуа) эти серии могли прерваться. Однако "сливочных" так просто не возьмешь. На этот раз в игру вступил Анчелотти.

В первом тайме "Эспаньол" терпел. В конце тайма игроки наверняка считали секунды до перерыва, чтобы отдохнуть. "Реал", как и обычно, много атаковал. На 11 минуте Мбаппе хотел попасть между ног голкиперу – тот среагировал. На 19 и 21 снова Хоан Гарсия парировал – на этот раз выстрелы Франа Гарсии и снова Килиана.

На старте второго тайма снова голкипер гостей оказался на высоте. Сначала был отражен удар Мбаппе, который целил в шестерку. Далее – спас после удара Беллингема. После этого в игру вступил другой голкипер.

Тибо Куртуа. И с неприятной для него стороны. Каррерас убежал по левому флангу и очень сильно прострелил в центр в зону бельгийца. Голкипер "Реала" не успел среагировать и мяч от его пятки полетел ему между ног и дальше в ворота. Это был единственный момент "Эспаньола" за весь матч.

Сразу же Анчелотти выпустил Винисиуса. Заменил неплохо обострявшего Гюллера, но все же именно из-под него прострелил Каррерас. Словом, наелся турок, требовалось свежей крови.

И бразильская самба заиграла на “Бернабеу”. Сначала – на фоне. Сразу через четыре минуты после пропущенного "Реал" сравнял. Беллингем в очередной раз взял игру на себя в чужой штрафной, протиснул соперников к лицевой линии и прострелил. Мяч замедлился после прикосновения к голкиперу и удобно остановился перед Карвахалем – тот пробил в пустые.

Звук самбы подкрутили. На 75 минуте Винисиус оформил красивый ассист, отдав наружной частью стопы на своего соотечественника Родриго – тот также замкнул прострел в пустые. А спустя еще три минуты и сам Жуниор убежал в контратаку и забил гол.

На 84-й минуте на поле появился Эндрик и впоследствии и показал свое шоу. Доборолся на фланге, дошел до штрафной вместе с оппонентом, который явно хотел его крепко обнять, и упал на самом пределе. Фол однозначно был, но именно пенальти? Однако разницы практически нет. Разве что для Мбаппе, который реализовал удар с точки и догнал Левандовского в рейтинге бомбардиров (у обоих по четыре).

“Эспаньол” пытался просто выстоять и не смог это сделать. Гости могли еще больше пропустить, если бы не их голкипер. А “Реалу” просто не хватало резкости и простоты, которые принес на поле Винисиус. Вот и рецепт победы.

"Реал" (Мадрид) – "Эспаньол" (Барселона) 4:1

Голы: Карвахаль 58, Родриго 75, Винисиус Жуниор 78, Мбаппе 89 (пен.) – Куртуа 54 (авт.)

"Реал": Куртуа – Карвахаль (Лукас 59), Чуамэни, Милитао, Гарсия – Вальверде, Модрич – Гюллер (Винисиус Жуниор 55), Беллингем (Рюдигер 83), Родриго (Эндрик 83) – Мбаппе

"Эспаньол": Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро – Техеро (Агуадо 76), Кралл, Лосано (Грагера 67), Хофре (Кардона 76) – Шеддира (Велис 46), Пуадо (Милья 80)

Предупреждения: Мбаппе 32, Вальверде 61, Беллингем 82, Винисиус 82 – Лосано 10, Гарсия 75, Ромеро 89

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