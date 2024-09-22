Алонсо: Я на более высокой позиции, чем предполагал

Фернандо Алонсо вышел в финал квалификации в Сингапуре и показал седьмое время. После сессии гонщик Aston Martin признал, что результат оказался выше его ожиданий.

Его напарник Лэнс Стролл завершил борьбу в первой сессии, показав семнадцатое время.

Фернандо Алонсо (7-й): «Я очень доволен седьмым местом на старте и выступлением в квалификации. На этой трассе проявились слабые стороны машины, но мы много работали, чтобы исправить ситуацию.

Перед квалификацией я был настроен немного пессимистично, поскольку в третьей тренировке темп выглядел не лучшим образом. Однако я смог сложить вместе круги и благодаря тому, что несколько гонщиков не показали времени в финале, занял более высокую позицию, чем позволяла наша скорость. Мы это принимаем, но не забываем, что очки начисляют по итогам гонки, поэтому ещё предстоит довести дело до конца».

Лэнс Стролл (17-й): «Уик-энд в Сингапуре складывается тяжело. У меня проблемы с балансом и сцеплением с трассой, которые так и не удалось решить. Отрывы минимальные, и нужно чувствовать уверенность в машине, чтобы атаковать.

На этой трассе сложно обгонять, но посмотрим, что удастся сделать в гонке. Надеюсь, у нас будут возможности».

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