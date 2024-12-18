Стало известно, за кого голосовал Месси на FIFA The Best

Третье место досталось Винисиусу

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Стало известно, за кого проголосовал Лионель Месси, который защищает цвета "Интер Майами", в выборе лучшего игрока 2024 года на премии FIFA The Best.

Месси отдал третье место бразильскому вингеру мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору. Второе место досталось форварду "королевского клуба" – Килиану Мбаппе. А вот первое место, по мнению Месси, заслуживает испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

В итоге лучшим игроком 2024 года по версии ФИФА стал Винисиус Жуниор.

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