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Футбол

Стало известно, за кого голосовал Месси на FIFA The Best

Третье место досталось Винисиусу

Стало известно, за кого голосовал Месси на FIFA The Best

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Стало известно, за кого проголосовал Лионель Месси, который защищает цвета "Интер Майами", в выборе лучшего игрока 2024 года на премии FIFA The Best.

    Месси отдал третье место бразильскому вингеру мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору. Второе место досталось форварду "королевского клуба" – Килиану Мбаппе. А вот первое место, по мнению Месси, заслуживает испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

    В итоге лучшим игроком 2024 года по версии ФИФА стал Винисиус Жуниор.

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