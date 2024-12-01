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Футбол

Полузащитник Арсенала поделился эмоциями после матча с Вест Хэмом

Опубликовал сторис

Полузащитник Арсенала поделился эмоциями после матча с Вест Хэмом

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Полузащитник "Арсенала" поделился эмоциями после матча с "Вест Хэмом".

    Полузащитник "канониров" Деклан Райс опубликовал сторис в социальной сети Instagram с эмоциями от матча.

    "Невероятная победа сегодня. Всегда приятно вернуться обратно и увидеть знакомые лица. Движемся далее", – написал Деклан Райс в Instagram.

    Полузащитник Арсенала поделился эмоциями после матча с Вест Хэмом

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    • Напомним, что Деклан Райс перешёл в "Арсенал" из "Вест Хэма" летом 2023 года. Трансфер обошёлся "канонирам" в 116,6 млн евро. В этом сезоне полузащитник сборной Англии забил за клуб гол и отдал 3 голевые передачи в 16-ти играх во всех турнирах.

    "Арсенал" победил "Вест Хэм" со счётом 5:2. Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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