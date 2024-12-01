Марта Костюк – об инциденте с ограблением своей машины: “Это дало мне гораздо больше уроков, чем забрало”

Первая ракетка Украины Марта Костюк в своем Инстаграм отреагировала на инцидент с ограблением ее машины в Милане



«Вчера меня ограбили впервые в жизни (надеюсь, в последний раз). Но это дало мне гораздо больше уроков, чем забрало.

Я посетила два потрясающих концерта со своей командой, встретилась со своим любимым артистом и пережила столько эмоций, которые никто и никогда не сможет у меня забрать. Мы движемся дальше. Спасибо всем за сообщения, мы в безопасности”, – написала Марта Костюк.

Напомним, что Марта Костюк готовится к новому сезону в академии Патрика Муратоглу. Свой первый турнир украинка проведет в первых числах января в Брисбене.

btu.org.ua