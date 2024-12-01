Пьер Гасли: Суббота оставила смешанные чувства

В субботу в Катаре Пьер Гасли квалифицировался 11-м, а Эстебан Окон – последним…

Пьер Гасли (11-й): «День спринта и квалификации оставил смешанные чувства. Борьба была очень плотной. В спринте мы выложились по полной, и финиш на девятом месте был, пожалуй, лучшим результатом из возможных. Важно, что мы собрали некоторую информацию для воскресной гонки.

Квалификацией я не очень доволен, всего сотой мне не хватило до финала. Машина позволяла попасть в первую десятку, но в финале у нас было бы мало шансов.

Сложная трасса, сложные условия, но мы готовы к завтрашней гонке и постараемся дать бой нашим соперникам, заработав несколько важных очков».

Эстебан Окон (20-й): «Ещё один напряженный день в Катаре. В спринте мы сделали все возможное, стартовав 17-м, я провёл несколько обгонов и пересёк линию финиша 14-м.

В квалификации мне показалось, что первый круг я проехал чисто, без ошибок, но добиться большего не удалось. Завтра постараюсь стартовать не хуже, чем в спринте, и отыграть несколько мест. Мы продолжаем работу, чтобы хорошо подготовиться к гонке».

Источник