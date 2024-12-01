«Он безжалостный, будет доминировать». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Шон Портер поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«У Фьюри очень много навыков в арсенале, он будет доминировать в поединке. На этот раз он не позволит Усику застать себя врасплох и победит его. Сфокусированный и заряженный Фьюри – это тихий и безжалостный Фьюри», – сказал Портер.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua