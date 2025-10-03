Тэйлор Фритц – после тяжелого старта в Шанхае: “Во вторник я получил травму в финале в Токио, боль в ноге ﻿до сих пор сохраняется”

Четвёртая ракетка мира Тэйлор Фритц поделился эмоциями после тяжелой победы над Фабианом Марожаном во втором круге “Мастерса” в Шанхае



Американец третий сезон подряд одержал 50 побед и стал первым представителем своей страны с таким достижением после Энди Роддика (2002-05).

“У меня очень напряжённый график. Во вторник я получил травму в финале в Токио, боль в ноге ﻿до сих пор сохраняется. На самом деле мне очень повезло: я чувствовал себя намного лучше, чем ожидал перед матчем.

Условия здесь сильно отличаются. Я просто не мог почувствовать отскок мяча на этом корте. Он очень медленный, играть приходится совсем иначе. Было бы здорово провести несколько тренировок, но у меня просто не хватило времени.

При таком длинном соревновательном периоде легко опустить руки и сказать: “Ну, сегодня не мой день, еду домой”. Но я просто обязан поддерживать мотивацию и сражаться”, – сказал Тэйлор Фритц в интервью на корте.

В третьем круге турнира в Шанхае Фрицт сыграет против француза Джованни Мпетши Перрикара.



