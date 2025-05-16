Эдди ХИРН: «У него много демонов, был очень запуган»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

В ночь со 2 на 3 мая в Нью-Йорке, США, состоялся большой турнир, на котором в ринг вернулся американец Девин Хейни (32-0, 15 КО). Его оппонентом стал Хосе Карлос Рамирес (29-3, 18 КО), который рассматривался как человек, который может потенциально создать проблемы для фаворита. Однако на деле не смог – Девин победил решением судей.

О поединке высказался известный американский промоутер Эдди Хирн.

«У Девина было много демонов, и он не старается их скрыть. Мне с первого раунда его боя с Рамиресом начали говорить, что Хейни очень запуган. Он прошел через многое после боя с Гарсией», – сказал Хирн.

sport.ua