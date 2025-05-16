Отец Хэмилтона возглавит молодёжную программу FIA

Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира, получит официальное назначение в FIA. В июне в Макао федерация проведёт конференцию, на которой будет объявлено о новой программе поддержки молодых гонщиков, и Хэмилтон-старший должен её возглавить.

Информация об этом появилась в лондонской газете Times, после чего представитель FIA подтвердил её корректность, общаясь с журналистом агентства Reuters в паддоке автодрома в Имоле.

Новая программа FIA направлена на создание благоприятных условий для развития молодых гонщиков, занимающихся картингом и выступающих в сериях начального уровня, а также призвана защищать молодёжь от неэтичных действий менеджеров и спортивных агентов.

Доверить должность руководителя программы именно Энтони Хэмилтону решил лично Мохаммед бен Сулайем, поскольку тот уже консультирует президента FIA по вопросам работы с молодёжью.

Ожидается, что в декабре бен Сулайем вновь выставит свою кандидатуру на предстоящих выборах президента федерации, в которых также намерен принять участие Карлос Сайнс, двукратный чемпион мира по ралли и отец испанского гонщика Williams.

Каждый из кандидатов должен назвать авторитетных персон, кому он собирается доверить стать вице-президентами федерации, и поскольку Энтони Хэмилтон войдёт в команду бен Сулайема, следовательно, его имя уже не появится в списке сторонников других возможных кандидатов.

У Льюиса Хэмилтона, с этого года выступающего за Ferrari, не самые простые отношения с бен Сулайемом, он не раз критиковал те или иные решения и высказывания президента FIA, но с отцом его связывают лишь родственные отношения, и 65-летний Энтони давно не входит в круг его менеджеров.

Как сообщает телеканал Sky Sports, у Хэмилтона-старшего, сотрудничающего с действующим президентом FIA уже больше полутора лет, очень позитивный настрой, он по-настоящему мотивирован и готов возглавить новую программу федерации, получившую название Young Driver Development Pathway («Путь развития молодых гонщиков»).

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