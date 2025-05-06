Хельмут Марко: Цунода ближе к Максу, чем был Лоусон

Юки Цунода провёл четыре этапа в составе Red Bull Racing, заработав шесть очков, тогда как его напарник Макс Ферстаппен за эти же Гран При заработал 63 балла. Тем не менее, консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко считает, что замена Лиама Лоусона на Цуноду оправдалась.

Хельмут Марко: «Замена была оправданной. По скорости он гораздо ближе к Максу, чем был Лиам. Уже во второй гонке в составе Red Bull он заработал очки. Он блестяще выступил и доказал, что мы поступили правильно. Когда до этого последний раз мы зарабатывали очки двумя машинами? Я не помню.

Лиам не справился с прессингом в Red Bull, поэтому решение посадить за руль другого гонщика было правильным. Мы знали, что делали. При этом мы не бросили Лиама – он по-прежнему выступает в Формуле 1 в Racing Bulls. Там его хорошо приняли, и его результаты улучшились.

Карьера не обязательно должна заканчиваться из-за того, что его перевели из Red Bull. По таком же пути прошёл Пьер Гасли, а теперь он является опытным гонщиком Формулы 1. Алекс Элбон тоже не смог проявить себя в нашей команде, ушёл в DTM, а сейчас выступает за Williams.

Более того, я бы не сказал, что мы понизили Лиама в должности. Разница между Racing Bulls и Red Bull не такая и большая».

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