Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис вспомнил спорный удар Даниэля Дюбуа в первом бою против Александра Усика.

«Мое зрение сейчас не такое, как раньше, но я тогда увидел, что рефери пожалел Александра Усика и позволил ему отдохнуть. Из-за своих сомнений судья дал Александру преимущество.

Судьбу поединка решают судьи, вот почему надо всегда ставить своих судей. Даниэль отличный парень, ему нужно проанализировать то, что произошло в первом поединке», – сказал Льюис.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua