Лиам Лоусон: Я рад снова работать с Racing Bulls

В Сузуке напарником Айзека Хаджара впервые в этом году станет переведённый из Red Bull Racing Лиам Лоусон…

Айзек Хаджар: «Я очень рад вновь оказаться в Японии. Я уже выступал на Сузуке, и хотя это было давно, я по-прежнему считаю эту трассу любимой, наряду с Монако. Думаю, впервые проехав здесь за рулём Формулы 1, я ещё ярче почувствую её скоростной характер.

В первые два гоночных уик-энда у нас был хороший темп, мы надеемся закрепить этот успех и побороться за большее количество очков».

Лиам Лоусон: «С нетерпением жду гонку в Сузуке – это одна из моих любимых трасс в календаре. Она очень быстрая, особенно для машин Формулы 1.

В этот уик-энд у меня открываются новые возможности – я вновь присоединился к Racing Bulls, и очень рад работать с этой командой. Как всегда, я выложусь на полную».

Алан Пермейн, гоночный директор: «По сравнению с прошлым годом примерно на половине трассы уложен новый асфальт, знакомство с его характеристиками и оценка износа шин станут одной из главных задач на пятничные тренировки.

Этап в Сузуке – одно из самых сложных испытаний для машины, гонщика и шин по ходу сезона. На одном круге здесь есть почти все типы поворотов – от быстрого до затянутого среднескоростного, есть быстрая смена направления, резкие торможения и узкая шикана с поребриками.

VCARB 02 хорошо зарекомендовала себя на двух предыдущих трассах, но борьба в средней группе очень плотная, и нам придется поработать, чтобы показать хороший результат в квалификации и превратить его в очки в воскресенье.

Мы приветствуем вернувшегося в команду Лиама, по выступлениям в SuperFormula он хорошо знает эту трассу. Мы надеемся, что он и Айзек будут работать вместе, чтобы максимально реализовать потенциал машины здесь и в оставшихся гонках сезона».

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