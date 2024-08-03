Инженер Макса Ферстаппена заменит Джонатана Уитли?

На днях стало известно о предстоящем уходе из Red Bull Racing спортивного директора чемпионской команды Джонатана Уитли. Британский специалист отработает до конца сезона, после чего его ждёт обязательный полугодовой отпуск, после которого он возглавит команду Sauber/Audi.

Как стало известно британской прессе, в Red Bull Racing не будут искать замену Уитли в других командах и вообще откажутся от должности спортивного директора, разделив его обязанности между двумя сотрудниками.

Сообщается, что часть обязанностей Уитли возьмёт на себя Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Макса Ферстаппена. Ту часть работы, которая относится к взаимодействию команды с FIA, передадут ещё одному сотруднику команды, которого предстоит выбрать.

В Red Bull Racing пока никак не прокомментировали информацию о новых обязанностях Ламбьязе.

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