Айзек Хаджар: В Австрии мы сможем побороться за очки

На прошлом этапе в Канаде Racing Bulls не заработала очки. Гонщики команды Айзек Хаджар и Лиам Лоусон полны решимости вернуться в первую десятку на Гран При Австрии в этот уик-энд.

Айзек Хаджар: «Команда отправляется в Австрию после сложного уик-энда в Канаде. Мы показывали хороший темп на быстром круге, но проанализировали вместе с командой все данные, чтобы понять, почему не получилось добиться большего в гонке. Кроме того, в Канаде специфичная конфигурация трассы, поэтому я уверен, что с возвращением в Европу мы начнём показывать хорошие результаты, как делали это в первой строенной серии.

На трассе Red Bull Ring много быстрых поворотов и серьёзных торможений, поэтому я считаю, что мы сможем побороться и заработать очки».

Лиам Лоусон: «Здорово отправиться в Австрию на одну из домашних гонок команды. В прошлом я много выступал в Шпильберге в младших гоночных сериях, и мне очень нравится трасса, но, очевидно, что в Формуле 1 уровень прессинга будет совсем другим.

Я отправляюсь на предстоящий этап со свежими силами после Канады и готов побороться за очки вместе с командой».

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