Нападающий Интера поделился эмоциями после дебютного гола за команду

Франческо Пио Эспозито никогда не забудет матч против "Ривер Плейта" (2:0), ведь именно против этой аргентинской команды юный нападающий забил свой первый гол в футболке "Интера", чем помог своей команде выйти в 1/8 финала Клубного Чемпионата мира-2025.

"Я еще не осознал, мне показалось, что это сон. Я кричал, оглянулся и увидел, как Лаутаро празднует: значит, это действительно произошло! Это результат всей моей работы за эти годы, в том числе и в "Специи", где я тяжело работал. Первый гол через несколько дней после дебюта – это невероятно.

Тренер сказал мне использовать свои качества. Думаю, мне это удалось – благодаря мастерству моих партнеров по команде. Я благодарю тренера за эту большую возможность. В таких условиях все просто: играть рядом с таким чемпионом, как Лаутаро, легко. Он всегда в нужном месте и отдает передачу именно в тот момент, когда надо", – сказал Эспозито.