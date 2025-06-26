Истборн. Даяна Ястремская против Александры Эалы в четвертьфинале: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет за выход в полуфинал на турнире WTA 250 в Великобритании. Матч против Александры Эалы из Филиппин пройдет третьим запуском на Корте №1 и начнется не ранее 16:30 по киевскому времени



Дата рождения: 15/05/2000 (25 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 26/06/2025): 256/184

Призовые за карьеру: $5,432,069



Дата рождения: 23/05/2005 (20 лет)

Место рождения: Кесон-Сити, Филиппины

Рост: 175 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 69 (19/05/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 26/06/2025): 178/106

Призовые за карьеру: $1,019,633

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H2H: 0-0

Путь на турнире:

Даяна Ястремская

R1: [5] Магда Линетт (Польша, №27) 6:4, 4:2 отказ

R2: [WC] Франческа Джонс (Великобритания, №125) 6:2, 6:1

Александра Эала

QR1: Зейнеп Сенмез (Турция, №82) 6:1, 6:3

QFR: Хейли Баптист (США, №56) 6:7(1), 7:6(4), 6:1

R1: Лучия Брондзетти (Италия, №61) 6:0, 6:1

R2: [3] Елена Остапенко (Латвия, №20) 0:6, 6:2, 3:2 отказ

История на турнире

Даяна Ястремская – 2/2 | Ястремская третий раз играет в основной сетке соревнований и впервые прошла в четвертьфинал.

Александра Эала – 0/0 | Эала впервые играет на этом турнире.

Выступления на траве (на 26/06/2025):

Даяна Ястремская – 29/21 (6/1 в этом году)

Александра Эала – 13/6 (8/3 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает небольшим фаворитом этой пары Даяну Ястремскую и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,60. Успех Александры Эалы в этом поединке оценивается коэффициентом – 2,40 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Истборне)

Даяна Ястремская – 21/13

Grand Slam – 4/2 | Australian Open – R1, Roland Garros – R3

WTA 1000 – 5/6 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1, Мадрид – R2, Рим – R1

WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1

WTA 250 – 6/2 | Хобарт – 1/4, Ноттингем – Финал

Александра Эала – 20/15

Grand Slam – 0/2 | Australian Open – QR1, Roland Garros – R1

WTA 1000 – 5/3 | Майами – 1/2, Мадрид – R2, Рим – R1

WTA 250 – 3/2 | Сингапур – QFR, Ноттингем – R1

WTA 125 – 9/5 | Канберра – 1/2, Мумбай – R2, Оэйраш – R2, Бирмингем – R1, Илкли – 1/4

ITF – 3/3 | Бенгалуру (W100) – R2, Трнава (W75) – R2, Трнава (W75) – R2

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – В, В, П, В, В

Александра Эала – В, В, В, В, П

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 0/0 | Ястремская впервые сыграет против теннисистки из Филиппин.

Александра Эала – 3/1 | Эала проведет второй поединок против украинки в этом сезоне. В мае она разгромно проиграла Марте Костюк в первом круге турнира в Риме.

• Даяна Ястремская проведет 243-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 120 побед (49%);

• Александра Эала[ проведет 29-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 9 побед (32%).

• Даяна Ястремская 21-й раз сыграет в четвертьфинале турнира WTA (четвертый раз в этом году) и будет бороться за свой 11-й полуфинал (третий в этом году). Это третий четвертьфинал для Ястремской на траве и второй в этом году (на прошлой неделе она дошла до финала в Ноттингеме).

• Александра Эала 2-й раз в сезоне и в карьере дошла до четвертьфинала на турнире WTA. В марте она стала полуфиналисткой на соревнованиях WTA 1000 в Майами.

• Даяна Ястремская 4-й раз в этом году сыграет против теннисистки-левши. Она выиграла все три предыдущих поединка: против Дианы Шнайдер (Ролан Гаррос), Ольги Данилович (Ноттингем) и Лейлы Фернандес (Ноттингем). Общий баланс таких матчей на уровне WTA-тура у Ястремской: 12-10.

Ситуация перед матчем:

Даяна Ястремская уже проводит свой лучший травяной сезон в карьере сыграв 7 матчей и одержав 6 побед. Вторую неделю подряд Даяна заходит в четвертьфинал и в Истбурне у нее пока получается проходить соперниц без лишних нервов. Безусловно матч против Александры Эалы не выглядит легкой прогулкой и вновь нужно возвращаться к вопросу того, что на следующей неделе стартует Уимблдон и лишняя затрата сил тут ни к чему.

Филиппинская теннисистка в Истборне поймала свой теннис и второй раз в сезоне прошла в 1/4 финала. Конечно, не без доли удачи – в финале квалификации она в трехчасовом поедике одолела Баптист, проиграв первый сет, а во втором круге основы, получив “баранку” от Елены Остапенко все же сумела пройти дальше из-за проблем с ногой у латвийской теннисистки в решающей партии.

Для Даяны в этом матче не будет ничего нового. Основная задача – постараться минимизировать количество своих ошибок и не втягиваться в длинные обмены, где Эала будет чувствовать себя комфортнее. Ястремская уже прошла двух левшей на прошлой неделе, так что этот фактор не должен сильно доставлять ей неудобств, а плюсом может стать пятый матч подряд Эалы за шесть дней.

Победительница этого матча получит 16 930 долларов призовых и 98 рейтинговых очков. Проигравшая – 9 640 долларов призовых и 54 рейтинговых очка.

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btu.org.ua