Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«В первом бою я думал, что Усик будет драться на задней ноге. Но он давил на Тайсона, я смотрел и думал: «Это безумие, что, черт возьми, происходит?» Но у Усика не получится повторить этот трюк в реванше, потому что Тайсон готов к такому. Тогда Усик просто поймал Тайсона врасплох. Усик точно не выйдет невредимым в реванше, если выберет снова такой стиль», – сказал Беллью.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua