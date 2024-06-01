Поединок Майка Тайсона с Джейком Полом перенесен. Названа причина

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Боксерский поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Майка Тайсона (50-6, 44 KO) и блогера Джейка Пола (9-1, 6 КО) перенесен.

Сообщается, что новая дата боя вместо 20 июля будут оглашена на будущей неделе.

Причиной переноса поединка стало обострение язвы у Тайсона.

«Во время консультации с медицинскими работниками в четверг [30 мая] по поводу недавнего обострения язвы Майку Тайсону было рекомендовано в течение следующих нескольких недель выполнять минимальные или легкие тренировки, а затем вернуться к полноценным тренировкам без ограничений», — сказано в релизе.

Как известно, несколько дней назад Тайсону понадобилась медицинская помощь во время перелета из Майами в Лос-Анджелес.

Ранее Майк Тайсон рассказал о плане на бой с Джейком Полом.

sport.ua