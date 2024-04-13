«У Усика много трюков». Сторона Фьюри опасается хитростей украинца

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Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен считает Александра Усика хитрым боксером и вспоминает ситуацию в бою с Даниэлем Дюбуа, когда британец нанес украинцу удар ниже пояса, но до сих пор это не признает.

«Я не хочу, чтобы ситуация, которая была в бою с Дюбуа, повторилась в поединке с Усиком. Поэтому жду очень хорошей работы арбитра. Нам не нужны никакие спорные ситуации».

«Рефери в бою Дюбуа был просто смешным, такое не должно повторяться. У Усика много трюков в арсенале. Рассечение Фьюри? Конечно, Усик будет туда бить», – сказал Уоррен.

Бой за все титулы состоится 18 мая.

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sport.ua