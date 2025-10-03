Connect with us
Футбол

Тренер Ноттингем Форест – о поражении в ЛЕ против Мидтьюлланда: Такова реальность

Тренер Ноттингем Форест - о поражении в ЛЕ против Мидтьюлланда: Такова реальность

    • Главный тренер "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу прокомментировал поражение своей команды в Лиге Европы от "Мидтьюлланда".

    "Это еще очень свежее и болезненное поражение, но такова реальность футбола. Но у нас есть матч, к которому мы должны подготовиться.

    Надо проанализировать игру, мы это сделали сегодня утром. Я высказал свое мнение футболистам, и сейчас очень важно начать готовиться к тяжелому матчу в воскресенье", – сказал специалист.

    Напомним, что вчера подопечные Постекоглу проиграли "Мидтьюлланду" со счетом 2:3.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis