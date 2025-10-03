Тренер Ноттингем Форест – о поражении в ЛЕ против Мидтьюлланда: Такова реальность

Главный тренер "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу прокомментировал поражение своей команды в Лиге Европы от "Мидтьюлланда".

"Это еще очень свежее и болезненное поражение, но такова реальность футбола. Но у нас есть матч, к которому мы должны подготовиться.

Надо проанализировать игру, мы это сделали сегодня утром. Я высказал свое мнение футболистам, и сейчас очень важно начать готовиться к тяжелому матчу в воскресенье", – сказал специалист.